Смартфон ребенку не враг: исследование, которое удивило ученых

Новаторское исследование Университета Южной Флориды (USF) показало неожиданные результаты: дети младшего подросткового возраста могут получить реальную пользу от владения смартфоном. И, возможно, пришло время пересмотреть наш подход к цифровому воспитанию. Исследование, которое удивило даже самих ученых, публикует британское издание Hhuffingtonpost.co.uk.
«Многие мои коллеги и я прочитали книгу "Тревожное поколение" Джонатана Хайдта, и были крайне обеспокоены тем, что в ней утверждается», - говорит Джастин Мартин, ведущий исследователь из USF. В книге говорится, что смартфоны - основная причина кризиса психического здоровья подростков.
«Мы ожидали найти подтверждение этим выводам, но обнаружили совсем другое», - признается Мартин.
В рамках опроса было изучено 1 510 детей во Флориде в возрасте от 11 до 13 лет. Результаты удивили: дети, у которых был смартфон, чаще сообщали о хорошем психическом состоянии, имели более высокую самооценку и реже сталкивались с симптомами депрессии, чем их сверстники без телефона.
И что особенно важно - это касалось детей из всех социальных и экономических слоев.
Смартфон и общение: больше пользы, чем вреда?
Мы часто представляем детей с телефонами как «затворников», которые не выходят из своей комнаты. Однако опрос USF показал обратное: дети со смартфонами чаще проводили время с друзьями лично, чем те, у кого телефонов не было.
Мартин отмечает: дети использовали смартфоны не только для развлечений, но и для общения с друзьями, выполнения школьных заданий, игр с обучающим содержанием и даже для организации встреч в реальной жизни.
«Телефоны стали важным инструментом для поддержания социальной жизни как для взрослых, так и для детей», - подчеркивает он.
Мнение экспертов: не все смартфоны одинаково вредны
Доктор Меган Морено, специалист по подростковому здоровью из Висконсинского университета, считает исследование важным шагом вперёд:
«Слишком многие исследования сосредотачиваются только на рисках и игнорируют потенциальную пользу. А ведь дети, особенно в возрасте 11-13 лет, могут получить от телефона поддержку и уверенность».
Кэтрин Перлман, клинический социальный работник и автор книги "Первый телефон", согласна: дети в этом возрасте нередко испытывают неловкость и социальную тревожность, и в таких случаях телефон может стать для них «спасательным кругом». Общение через экран дается проще, особенно интровертам.
Как смартфон может поддержать психику ребенка
Интересный факт: почти восемь из десяти опрошенных детей уже имели собственный смартфон. А вот те, у кого его не было, чаще ощущали себя изолированными.
«Если в средней школе у тебя нет телефона - ты как будто не в теме», - говорит Морено.
Ребенок без телефона может не знать, куда идут после школы друзья, пропускать обсуждения в чатах или мемы, которые обсуждают все.
Более того, дети без смартфонов чаще сталкивались с кибербуллингом, предположительно из-за того, что они были исключены из разговоров и не могли за себя постоять.
«Среди вопросов, которые мы задавали, были: «Распространяли ли о вас обидные фото или видео за последние три месяца?» - поясняет Мартин. - У детей без телефона не было даже возможности отреагировать на это вовремя».
Какой возраст подходит для первого телефона?
Специалисты сходятся во мнении: возраст 11 лет - хорошее время для знакомства с телефоном. Он дает возможность ребенку постепенно учиться цифровой ответственности, пока он еще близок к родителям и открыт к диалогу.
«Ребенок в 11 лет все еще с радостью прислушивается к вам, он открыт к правилам. А в 13-14 - уже нет. Они хотят приватности, и наставником становится друг, а не родитель», - объясняет Перлман.
Телефон и сон: не такая уж безобидная пара
Конечно, смартфон не всегда приносит только пользу. Одно из серьезных замечаний исследования - дети, которые спали в одной комнате со своими телефонами, спали меньше.
Разница в среднем составляла 45 минут: 8,6 часов сна у тех, кто спал с телефоном рядом, против 9,3 часов у тех, чей телефон оставался в другой комнате. Это значительное отклонение от рекомендаций Американской академии медицины сна - не менее 9 часов для школьников.
«Эти дополнительные полчаса или час сна могут сыграть ключевую роль в формировании здорового, уравновешенного взрослого», - подчеркивает Мартин. Эксперты рекомендуют не заряжать телефоны в спальне, особенно ночью.
«Я слышала истории, как дети ставили будильник, чтобы проснуться в 3 часа ночи и поиграть на iPad», - делится Перлман. - «Даже если телефон просто рядом - соблазн велик».
Как найти баланс: не запрещать, а учить
Иногда детям действительно нужен телефон рядом. Например, чтобы чувствовать себя в безопасности. В этом случае важно договориться о настройках: режим «Не беспокоить», родительский контроль и ограничения на уведомления ночью.
Главное, что подчеркивает исследование: вопрос не в том, давать ли ребенку телефон, а в том, как он им пользуется. Запреты без объяснений могут привести к отчуждению. А разумное и вовремя начатое цифровое воспитание - наоборот, помочь.
Итог простой, но важный: смартфон - это инструмент. Он может быть как полезным, так и вредным. Все зависит от того, как мы, родители, подойдем к этому вопросу.