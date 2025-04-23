Смартфон ребенку не враг: исследование, которое удивило ученых

Доктор Меган Морено, специалист по подростковому здоровью из Висконсинского университета, считает исследование важным шагом вперёд:

«Слишком многие исследования сосредотачиваются только на рисках и игнорируют потенциальную пользу. А ведь дети, особенно в возрасте 11-13 лет, могут получить от телефона поддержку и уверенность».

Кэтрин Перлман, клинический социальный работник и автор книги "Первый телефон", согласна: дети в этом возрасте нередко испытывают неловкость и социальную тревожность, и в таких случаях телефон может стать для них «спасательным кругом». Общение через экран дается проще, особенно интровертам.

Как смартфон может поддержать психику ребенка

Интересный факт: почти восемь из десяти опрошенных детей уже имели собственный смартфон. А вот те, у кого его не было, чаще ощущали себя изолированными.

«Если в средней школе у тебя нет телефона - ты как будто не в теме», - говорит Морено.

Ребенок без телефона может не знать, куда идут после школы друзья, пропускать обсуждения в чатах или мемы, которые обсуждают все.

Более того, дети без смартфонов чаще сталкивались с кибербуллингом, предположительно из-за того, что они были исключены из разговоров и не могли за себя постоять.