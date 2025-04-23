ФОТО Символ власти Ватикана – красные туфли. Почему папа Франциск не носил их?

В то время как мир скорбит о кончине папы Франциска, который умер в понедельник, 21 апреля, многие вспоминают его скромность, человечность и спокойствие, с которым он вел Католическую церковь через неспокойные времена. И все же среди многих традиций, которые Франциск переосмыслил или упростил, одна даже сегодня остается спорным символом: красные туфли папы. Почему Франциск не согласился их носить?