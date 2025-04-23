Ради красоты женщины во все времена были готовы на удивительные, а иногда и опасные поступки. ​Здоровый образ жизни и осознанное питание - безусловно, достойные стремления, однако давление, связанное с похудением, нередко приводило людей к крайностям. В какой-то момент потеря веса становилась не просто целью, а одержимостью.