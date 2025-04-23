ФОТО Известный эстонский музыкант выставил на продажу свой роскошный автомобиль, привезенный из Америки

На платформе купли-продажи Auto24 Карл-Эрик Таукар выставил на продажу свой золотистый Chevrolet Express, привезенный из Америки.

Изначально за автомобиль просили 15 900 евро, но теперь этот роскошный транспорт можно приобрести по сниженной цене - 13 900 евро.

В объявлении отмечается, что с 2019 года автомобиль регулярно использовался каждую неделю.

Автомобиль. Фото: Auto24.ee kuvatõmmis