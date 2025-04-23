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ФОТО Известный эстонский музыкант выставил на продажу свой роскошный автомобиль, привезенный из Америки

Фото статьи
Фото: Martin Pedaja

Почти за 14 000 евро у вас есть возможность сесть за руль, как музыкант Карл-Эрик Таукар!

На платформе купли-продажи Auto24 Карл-Эрик Таукар выставил на продажу свой золотистый Chevrolet Express, привезенный из Америки.

Изначально за автомобиль просили 15 900 евро, но теперь этот роскошный транспорт можно приобрести по сниженной цене - 13 900 евро.

В объявлении отмечается, что с 2019 года автомобиль регулярно использовался каждую неделю.

Автомобиль.
Автомобиль. Фото: Auto24.ee kuvatõmmis

Музыканты Карл-Эрик Таукар и Керли Кивилаан стали родителями в апреле 2023 года.

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