ФОТО Известный эстонский музыкант выставил на продажу свой роскошный автомобиль, привезенный из Америки

Почти за 14 000 евро у вас есть возможность сесть за руль, как музыкант Карл-Эрик Таукар!
На платформе купли-продажи Auto24 Карл-Эрик Таукар выставил на продажу свой золотистый Chevrolet Express, привезенный из Америки.
Изначально за автомобиль просили 15 900 евро, но теперь этот роскошный транспорт можно приобрести по сниженной цене - 13 900 евро.
В объявлении отмечается, что с 2019 года автомобиль регулярно использовался каждую неделю.
Музыканты Карл-Эрик Таукар и Керли Кивилаан стали родителями в апреле 2023 года.