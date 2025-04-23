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Житель Эстонии, чей дом полностью сгорел, вынужден судиться со страховой компанией

Фото статьи
Фото: Maarius Suviste

В передаче ETV Impulss, вышедшей во вторник, бывший музыкальный менеджер Ари Дубин рассказал о сложном споре со страховой компанией, которая не хочет выплачивать всю компенсацию. Из-за этого Дубин теперь вынужден обратиться в суд.

В феврале позапрошлого года в деревне Меэгасте, находящейся в волости Отепя, вспыхнул пожар в большом жилом доме. Сгоревшее хозяйство принадлежало семье Дубин. Тогда мужчина рассказывал, что планирует восстановить уничтоженный огнем дом, однако дело застопорилось из-за упрямства страховой компании.

«Произошло так, что нас не было, и дом загорелся. Мы уже доехали до Риги, и пришлось срочно возвращаться», - вспоминал Дубин тот роковой день. «Я профессиональный страховщик, всегда страховал все - машину, поездки, жизнь, здоровье...»

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