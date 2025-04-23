Житель Эстонии, чей дом полностью сгорел, вынужден судиться со страховой компанией

В феврале позапрошлого года в деревне Меэгасте, находящейся в волости Отепя, вспыхнул пожар в большом жилом доме. Сгоревшее хозяйство принадлежало семье Дубин. Тогда мужчина рассказывал, что планирует восстановить уничтоженный огнем дом, однако дело застопорилось из-за упрямства страховой компании.

«Произошло так, что нас не было, и дом загорелся. Мы уже доехали до Риги, и пришлось срочно возвращаться», - вспоминал Дубин тот роковой день. «Я профессиональный страховщик, всегда страховал все - машину, поездки, жизнь, здоровье...»