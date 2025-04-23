Житель Эстонии, чей дом полностью сгорел, вынужден судиться со страховой компанией

В передаче ETV Impulss, вышедшей во вторник, бывший музыкальный менеджер Ари Дубин рассказал о сложном споре со страховой компанией, которая не хочет выплачивать всю компенсацию. Из-за этого Дубин теперь вынужден обратиться в суд.
В феврале позапрошлого года в деревне Меэгасте, находящейся в волости Отепя, вспыхнул пожар в большом жилом доме. Сгоревшее хозяйство принадлежало семье Дубин. Тогда мужчина рассказывал, что планирует восстановить уничтоженный огнем дом, однако дело застопорилось из-за упрямства страховой компании.