ВИДЕО Двух жителей Эстонии признали виновными в ряде сексуальных преступлений

На заседании Пярнуского уездного суда Кейр Пальми явно нервничал: он постоянно прятал лицо и время от времени дрожал. Во время оглашения обвинительного приговора и меры наказания казалось, что он вот-вот расплачется. Райнер Хальме, который присутствовал на заседании по видеосвязи, поскольку отбывает наказание в Таллиннской тюрьме, выглядел спокойным.