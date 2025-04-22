ВИДЕО Двух жителей Эстонии признали виновными в ряде сексуальных преступлений

Во вторник, 22 апреля, Пярнуский уездный суд признал Кейра Пальми (25 лет) и Райнера Хальме (26 лет) виновными в ряде сексуальных преступлений. И если Пальми получил условный срок, то Хальме продолжит отбывать наказание в Таллиннской тюрьме.
На заседании Пярнуского уездного суда Кейр Пальми явно нервничал: он постоянно прятал лицо и время от времени дрожал. Во время оглашения обвинительного приговора и меры наказания казалось, что он вот-вот расплачется. Райнер Хальме, который присутствовал на заседании по видеосвязи, поскольку отбывает наказание в Таллиннской тюрьме, выглядел спокойным.