ГОРОСКОП НА 23 АПРЕЛЯ Овны полны жизненной энергии, а у Рыб непростая финансовая ситуация

Лев

Вы раздражительны и в большей, чем обычно, степени подвержены дурным влияниям. Это скажется на состоянии профессиональных дел: сегодня трудно довести до конца сложные проекты, сосредоточиться на решении задач, требующих внимания. Избежать непоправимых ошибок удастся благодаря своевременному вмешательству благосклонных к вам коллег и партнеров. День подходит для проведения переговоров в неформальной обстановке, предварительного обсуждения любых аспектов будущего сотрудничества.

Общество родственников будет вам очень приятно, вы сможете отлично отдохнуть вместе с членами семьи. Любимый человек готов изменить свое поведение в соответствии с вашими желаниями, однако слишком высоких требований все же лучше не предъявлять.

Дева

Дев ждет весьма благоприятный день. Сегодня звезды готовы поддержать вас в любых начинаниях, позитивные тенденции сильны и оказывают влияние как на профессиональную, так и на личную сферы. Появляется возможность реализовать смелые планы, получить поддержку влиятельных людей, заключить соглашения, обещающие скорое увеличение доходов. Высока вероятность крупных денежных поступлений, выгодных сделок.

Очень удачный день как для общения с близкими людьми, так и для новых знакомств. В течение всего дня вы будете в центре внимания, и порой это может казаться утомительным. Вероятны романтические признания, свидания. Обсуждая с любимым человеком планы на будущее, вы легко придете к единому мнению.

Весы