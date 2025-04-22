Известная эстонская певица недовольна кинотеатром Apollo: если я плачу за билет, почему мне показывают рекламу?

Большая поклонница кино и певица Yasmyn (настоящее имя - Синенсия Жасмин Кассь) не может сдержать свое негодование и делится в TikTok своим мнением о том, что на киноэкранах слишком много рекламы. «Пришла с ребенком посмотреть фильм Minecraft, а вынуждена смотреть рекламу трусов с Бекхэмом», - соглашается с ней ее подписчица.