Известная эстонская певица недовольна кинотеатром Apollo: если я плачу за билет, почему мне показывают рекламу?

Большая поклонница кино и певица Yasmyn (настоящее имя - Синенсия Жасмин Кассь) не может сдержать свое негодование и делится в TikTok своим мнением о том, что на киноэкранах слишком много рекламы. «Пришла с ребенком посмотреть фильм Minecraft, а вынуждена смотреть рекламу трусов с Бекхэмом», - соглашается с ней ее подписчица.
«Вот вам один интересный факт обо мне: я обожаю ходить в кино. Мне нравится весь этот процесс. Ты покупаешь билет, смотришь трейлер, ждешь фильм. Когда много хороших фильмов, мы с мужем ходим в кино как минимум два раза в неделю», - начинает свой рассказ певица.