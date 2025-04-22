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Известная эстонская певица недовольна кинотеатром Apollo: если я плачу за билет, почему мне показывают рекламу?

Фото статьи
Фото: Taavi Sepp / Postimees

Большая поклонница кино и певица Yasmyn (настоящее имя - Синенсия Жасмин Кассь) не может сдержать свое негодование и делится в TikTok своим мнением о том, что на киноэкранах слишком много рекламы. «Пришла с ребенком посмотреть фильм Minecraft, а вынуждена смотреть рекламу трусов с Бекхэмом», - соглашается с ней ее подписчица.

«Вот вам один интересный факт обо мне: я обожаю ходить в кино. Мне нравится весь этот процесс. Ты покупаешь билет, смотришь трейлер, ждешь фильм. Когда много хороших фильмов, мы с мужем ходим в кино как минимум два раза в неделю», - начинает свой рассказ певица.

Ходить в кино она любила с детства: «С самого детства я часто бывала в кино, и одним из моих любимых моментов было прийти пораньше, чтобы посмотреть трейлеры. Возможность видеть их на большом экране и с хорошим звуком всегда казалась чем-то невероятно захватывающим».

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