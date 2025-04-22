Какие овощи теряют свою пользу после приготовления: об этом никто не знает

Брокколи. Этот зеленый суперфуд богат витамином С и антиоксидантными соединениями. Но брокколи нельзя подвергать длительной термической обработке, потому что овощи теряют до 70 процентов питательных веществ. Лучше всего готовить брокколи на пару или слегка обжаривать на минимальном огне. Тогда сохранится максимальное количество витаминов и полезных соединений.

Шпинат содержит мощную долю витамина С, который под действием высокой температуры распадается. Поэтому после термической обработки обычно шпинат теряет до 80 процентов своей пользы. Его рекомендуется употреблять в сыром виде, например, добавлять в салаты, соусы и смузи.

Перец. Болгарский перец богат витамином А, В, С и антиоксидантами. Но при обжаривании или запекании эти полезные соединения частично разрушаются. Самый оптимальный вариант - употреблять перец сырым или слегка поджарить на гриле, чтобы он не потерял свои полезные свойства.

Чеснок содержит антисептическое соединение - алицин, разрушающийся под действием высоких температур. Чтобы сохранить пользу овоща, лучше добавлять его в блюда в конце приготовления.