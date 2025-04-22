Жених был поражен, когда узнал о свадебном плане невесты

30-летний мужчина недавно поделился на форуме Reddit, что поссорился с невестой из-за одной свадебной детали: его избранница хочет на церемонию надеть на шею обручальное кольцо своего покойного мужа. Необычный знак уважения к ушедшему партнеру вызвал бурю эмоций еще до начала свадьбы.
Эмили была замужем за Тайлером, который погиб пять лет назад в трагической Эмили была замужем за Тайлером, который погиб в трагической автокатастрофе пять лет назад. Пара поженилась, когда им было по двадцать с небольшим, и они были влюблены друг в друга с первого взгляда.