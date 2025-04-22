Одержимый пожарными мужчина дважды поджег собственный дом, чтобы встретиться с ними

Как сообщает Daily Star, пожарные дважды выезжали в дом Джеймса Брауна за одну ночь после того, как он позвонил и сообщил о пожаре в электрощитке.

Коронный суд Ньюкасла постановил, что это было кульминацией 80 звонков в службу, которые 26-летний мужчина совершил за год. Его описали как имеющего «увлечение» и «одержимость» пожарной службой, а не пожарами, и сказал, что в идеальном мире он хотел бы быть пожарным.

Сейчас он приговорен к условному тюремному заключению после того, как признал себя виновным в двух случаях поджога по неосторожности, что угрожало жизни людей.

Около 20:15 9 сентября в 2023 году Браун вызвал пожарных, сообщив, что в его доме в Ашингтоне, графство Нортумберленд, произошел пожар. Он сказал, что искры вылетали из электросчетчика и загорелось постельное белье в шкафу. Пожарные прибыли по вызову, потушили небольшой пожар, отключили электроснабжение и уехали. Шкаф был поврежден огнем и задымлен.

Приблизительно через 90 минут Браун совершил аналогичный звонок, сообщив о еще одном пожаре в том же месте. Пожарная команда снова прибыла по вызову и обнаружила, что горит постельное белье. Браун дал те же объяснения, что и в первый раз, однако в тот момент не было электричества, поэтому его рассказ не мог быть правдивым, и пожарные считали, что пожар был намеренно подстроен.