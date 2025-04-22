ВИДЕО Бритни Спирс показала танец в красном мини-платье с экстремально глубоким декольте

Свежее видео Бритни Спирс появилась пару дней назад. На этот раз 43-летняя певица облачилась в красное мини-платье с глубоким декольте, черные сапоги на каблуках и дополнила все это массивным чокером. В таком виде суперзвезда нулевых исполнила энергичный танец, почему-то напоминающий лезгинку.

К слову, «дикие» танцы Бритни порой становятся откровением для нее самой. В процессе певица узнает о себе что-то новое. Например, как-то Бритни, надев платье для очередного танца для своего блога в Instagram, обнаружила перемены в фигуре. «Минус четыре размера, [поняла это], когда надела [платье] гепарда. Давно не танцевала», - сообщила тогда поп-принцесса.