ФОТО И ВИДЕО Томми Кэш назвал своего самого главного конкурента: «Хочу быть чемпионом для зрителей!»

Сегодня, 22 апреля, в теледоме ERR прошла пресс-конференция, на которой Томми Кэш не только рассказал, кого считает своим главным конкурентом, но и признался, поедет ли в Швейцарию его девушка Полина. Смотрите видео!
На сегодняшний день букмекеры прогнозируют Томми Кэшу девятое место на Евровидении. Эстонского артиста обходят участники из таких стран, как Швеция, Австрия, Франция, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Бельгия и Чехия. Но своим главным конкурентом Томми все же считает участников от Швеции.
«Я думаю, мы будем биться со шведами. Я на это смотрю так, как будут люди: все дети, подростки, их родители, смотреть по телеку... И на то, кто им будет нравиться», - говорит певец.
Даже без прогноза букмекеров Томми Кэш уверен: в финал он точно попадет. «Я хочу выиграть! Но просто я не могу контролировать судей... Я хочу очень много очков от зрителей и быть неким чемпионом для них, - это самое главное!» - признается участник Евровидения от Эстонии. Он добавляет: если не победа, то хотя бы попасть в пятерку лучших на песенном конкурсе.
Сейчас Томми Кэш активно готовится к выступлению на главной сцене международного музыкального конкурса. Артист рассказал, что тренируется каждый день и после пресс-конференции поспешит на очередную репетицию.
Он также отмечает, что на Евровидение вместе с ним поедет и его девушка Полина. «Она очень злая была бы, если бы не поехала!» - смеется Кэш.
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