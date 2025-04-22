Действительно ли бывшему избраннику скандальной светской львицы грозит очередное уголовное дело?

Похоже, что буря вокруг бывшего жениха Бригитте Сузанне Хунт Северинаса Якубаускаса не утихает. В редакцию Elu24 поступили намеки, что мужчина может оказаться фигурантом уже двух уголовных дел. «Если последуют обвинительные приговоры, то он лишится статуса присяжного адвоката, и адвокатура исключит его из своих рядов», - говорится в одном из полученных редакцией сообщений.
Конечно, говорить об отстранении преждевременно - расследование только идет. Сам Северинас называет отправку подобного сообщения и его содержание клеветой и добавляет, что чем выше и дальше идет человек в жизни, тем больше появляется тех, кто хочет его опустить.