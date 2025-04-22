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Действительно ли бывшему избраннику скандальной светской львицы грозит очередное уголовное дело?

Фото статьи
Фото: Mailiis Ollino

Похоже, что буря вокруг бывшего жениха Бригитте Сузанне Хунт Северинаса Якубаускаса не утихает. В редакцию Elu24​ поступили намеки, что мужчина может оказаться фигурантом уже двух уголовных дел. «Если последуют обвинительные приговоры, то он лишится статуса присяжного адвоката, и адвокатура исключит его из своих рядов», - говорится в одном из полученных редакцией сообщений

Конечно, говорить об отстранении преждевременно - расследование только идет. Сам Северинас называет отправку подобного сообщения и его содержание клеветой и добавляет, что чем выше и дальше идет человек в жизни, тем больше появляется тех, кто хочет его опустить.

Осенью прошлого года начали ходить слухи, что якобы бывший жених скандально известной Бригитты Сузанны Хунт - присяжный адвокат, юрисконсульт Emerald Legal Северинас Якубаускас.

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