Канье Уэст поразил откровением об интимной связи с двоюродным братом, которого пожизненно посадили за убийство

«Эта песня COUSINS о моем двоюродном брате, который пожизненно сидит в тюрьме за убийство беременной женщины, которое совершил через несколько лет после того, как я сказал ему, что мы больше не будем "смотреть вместе грязные журналы". Возможно, в своем эгоцентрическом беспорядке я чувствовал себя виноватым в том, что показал ему те грязные журналы, когда ему было 6 лет, а затем мы повторили то, что увидели. У моего папы были журналы Playboy, но журналы, которые я нашел в мамином шкафу, были другими. Меня зовут Канье, и я сосал чл*н своему двоюродному брату в 14 лет», - написал репер.