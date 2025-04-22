«Это были его личные деньги»: папа Франциск тайно помог ВСУ дронами

В конце 2023 года папа Римский Францискв тайне от мира помог приобрести дроны для 93-й бригады «Холодный Яр». После такого благотворительного шага его ознаменовали «Тайным Сантой». Однако, как рассказал журналист Александр Зинченко в Facebook, о помощи стало известно только после смерти религиозного деятеля 21 апреля, сообщает Glavred.

Журналист рассказал, как в декабре 2023 года 93 бригада «Холодный Яр» объявила сбор, но двигался он очень медленно, поэтому волонтеры начали переживать, удастся ли закупить все необходимое к новогодним праздникам. Именно в самый ответственный момент Александру Зинченко позвонила доверенное лицо Папы Римского и предложила помощь.

«Это было сделано с ведома и благословения папы Франциска на условиях конфиденциальности до определенного момента. Это были его личные деньги. Не Ватикана», - подчеркнул журналист.

Сначала волонтеры приобрели два дрона благодаря сбору, а через некоторое время Папа Франциск оплатил еще и третий дрон, который хотели назвать в его честь, но «решили, что кто-то мог бы догадаться».