Стоит практически на каждом подоконнике: этот комнатный цветок может замедлить процессы старения

Соком этого растения можно заменить дорогостоящие маски для кожи, а лечебными свойствами цветка человечество пользуется уже более трех тысячелетий, пишет ТСН.
Это алоэ - распространенное комнатное растение, содержащее 75 полезных веществ. Экстракт алоэ является незаменимой составляющей многих косметических средств для регенерации и омоложения кожи на клеточном уровне. Рассказываем, какая польза алоэ для молодости, здоровья и красоты.
Какая польза алоэ для молодости и здоровья кожи: объяснение врачей
Алоэ может замедлять процессы старения благодаря богатому составу витаминов, минералов и антиоксидантных соединений. Кроме омоложения, такой состав веществ помогает клеткам быстрее восстанавливаться, повышая упругость и прочность кожи.
Для омоложения, как уверяют косметологи, нужно просто нанести жидкость из листьев на лицо и подержать 10 минут. Затем смыть теплой водой. Гель растения содержит: витамин А, витамин С, витамин Е, витамины В1, В2, В6, ниацин, бета-каротин, альфа-токоферол, фолиевую кислоту, холин.
А еще это целебное растение оказывает заживляющий, бактерицидный и успокаивающий эффект. Алоэ помогает лечить псориаз и различные виды дерматита, стимулирует выработку коллагена, благодаря чему ускоряется заживление ран и регенерация поврежденной кожи. Алоэ также успокаивает раздражение, увлажняет кожу и уменьшает покраснение.
Какие полезные свойства алоэ для здоровья: объяснение врачей
Это комнатное растение полезно не только для молодости и красоты, оно способно лечить практически все системы организма.
- Помогает лечить заболевания органов пищеварения - воспаление, язву желудка и двенадцатиперстной кишки.
- Налаживает работу кишечника.
- Помогает восстановиться печени после болезней, увеличивает выработку желчи.
- Улучшает аппетит за счет стимуляции выработки желудочного сока.
- Предотвращает скачки сахара в крови и уменьшает уровень «плохого» холестерина.