Стоит практически на каждом подоконнике: этот комнатный цветок может замедлить процессы старения

Это алоэ - распространенное комнатное растение, содержащее 75 полезных веществ. Экстракт алоэ является незаменимой составляющей многих косметических средств для регенерации и омоложения кожи на клеточном уровне. Рассказываем, какая польза алоэ для молодости, здоровья и красоты.

Какая польза алоэ для молодости и здоровья кожи: объяснение врачей

Алоэ может замедлять процессы старения благодаря богатому составу витаминов, минералов и антиоксидантных соединений. Кроме омоложения, такой состав веществ помогает клеткам быстрее восстанавливаться, повышая упругость и прочность кожи.

Для омоложения, как уверяют косметологи, нужно просто нанести жидкость из листьев на лицо и подержать 10 минут. Затем смыть теплой водой. Гель растения содержит: витамин А, витамин С, витамин Е, витамины В1, В2, В6, ниацин, бета-каротин, альфа-токоферол, фолиевую кислоту, холин.

А еще это целебное растение оказывает заживляющий, бактерицидный и успокаивающий эффект. Алоэ помогает лечить псориаз и различные виды дерматита, стимулирует выработку коллагена, благодаря чему ускоряется заживление ран и регенерация поврежденной кожи. Алоэ также успокаивает раздражение, увлажняет кожу и уменьшает покраснение.

Какие полезные свойства алоэ для здоровья: объяснение врачей

Это комнатное растение полезно не только для молодости и красоты, оно способно лечить практически все системы организма.