ФОТО «Деньги не вернут»: мошенники выманили у жительницы Таллинна почти 500 евро

Объявление о том, что садовые качели отдают бесплатно, Виктория увидела в открытой группе Facebook «EESTIMAMKI KLUBI - Мамочки Эстонии». «От имени девушки предлагали садовые качели. Я написала, уточнила, действительно ли предложение. Она ответила утвердительно: забирайте. Я очень обрадовалась и сразу спросила адрес и время, когда можно приехать», - рассказывает Виктория.