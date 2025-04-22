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ФОТО «Деньги не вернут»: мошенники выманили у жительницы Таллинна почти 500 евро

Коллаж Rus.Postimees
Коллаж Rus.Postimees Фото: Коллаж Rus.Postimees

С приходом тепла социальные сети заполнились объявлениями о продаже сезонных вещей. Жительница Таллинна Виктория не смогла пройти мимо заманчивого предложения - садовые качели даром! Однако она и не подозревала, что это хитрая мошенническая схема.

Объявление о том, что садовые качели отдают бесплатно, Виктория увидела в открытой группе Facebook «EESTIMAMKI KLUBI - Мамочки Эстонии». «От имени девушки предлагали садовые качели. Я написала, уточнила, действительно ли предложение. Она ответила утвердительно: забирайте. Я очень обрадовалась и сразу спросила адрес и время, когда можно приехать», - рассказывает Виктория.

«Девушка сказала, что находится на Хийумаа, и предложила отправить качели курьером DPD. Я, конечно, согласилась и отправила ей свой адрес. Затем она уточнила, что доставка обойдется мне в восемь евро, и прислала ссылку», - объясняет Виктория.

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