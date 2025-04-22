Поиски пропавшего в Таиланде туриста закончились неожиданностью

В Таиланде начали поисковую операцию из-за неожиданного исчезновения британского туриста - оказалось, что он просто отдыхал на местном остров, пишет Униан.
Как пишет The Independent, семья 26-летнего Даниэля Дэвиса из Уэльса заявила, что он последний раз связывался с ними, когда находился на острове Пхи-Пхи, после чего исчез на целый месяц. Родные уверяли правоохранителей, что такое исчезновение является для парня очень нетипичным.
Местная полиция отреагировала на заявление и начала поиски. Уже вскоре стало известно, что парня нашли в одном из хостелов, с ним все было в порядке: «Турист был в безопасности, психически здоров и принимал собственные решения как совершеннолетний человек. Мы рады, что он в безопасности. Мы призываем всех туристов принимать основные меры безопасности, чтобы избежать таких ситуаций».
Как известно, острова Пхи-Пхи (Phi Phi Islands) в Таиланде стали одними из самых популярных туристических направлений в мире благодаря сочетанию потрясающей природы и кинематографической славы. В 2000 году фильм «The Beach» с Леонардо ДиКаприо, снятый на пляже Майя-Бей, сделал архипелаг всемирно известным.