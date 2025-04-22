Поиски пропавшего в Таиланде туриста закончились неожиданностью

Как пишет The Independent, семья 26-летнего Даниэля Дэвиса из Уэльса заявила, что он последний раз связывался с ними, когда находился на острове Пхи-Пхи, после чего исчез на целый месяц. Родные уверяли правоохранителей, что такое исчезновение является для парня очень нетипичным.

Местная полиция отреагировала на заявление и начала поиски. Уже вскоре стало известно, что парня нашли в одном из хостелов, с ним все было в порядке: «Турист был в безопасности, психически здоров и принимал собственные решения как совершеннолетний человек. Мы рады, что он в безопасности. Мы призываем всех туристов принимать основные меры безопасности, чтобы избежать таких ситуаций».