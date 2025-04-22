Молодая мать рассказала, почему отказалась от своих детей

Своего первого ребенка, сына, Мэдди отдала на усыновление в июне 2022 года. Спустя два года, в мае 2024-го, она приняла такое же решение в отношении дочери. На этот шаг ее подтолкнули сложные жизненные обстоятельства - токсичные отношения, отсутствие работы, жизнь в доме родителей, а также послеродовая депрессия и психоз.

«Я просто знала, что они достойны лучшей жизни», - сказала она откровенно. Хотя решение исходило из глубины сердца, оно не умаляло боли.

Эмоциональные преграды

Видя детей, Мэдди ощущала, будто между ними стоит невидимая стена. «Я даже не могла играть с ними», - призналась она. По словам женщины, это был защитный механизм - способ не сломаться.

«Когда мой сын был младенцем, я боялась взять его на руки. Боялась, что он начнет плакать, а я не буду знать, что делать. То же самое произошло после рождения дочери», - рассказала она в своем признании в TikTok.

После многих лет молчания Мэдди почувствовала, что готова поделиться своей историей. «Я поняла, что не одна такая. Мне хотелось, чтобы другие знали - они не одни».

Ее честность тронула многих и открыла обсуждение сложных эмоций, связанных с родительством, психическим здоровьем и усыновлением.

Думая о будущем

Мэдди благодарна семьям своих детей. Она верит, что эти семьи стали частью большого и, пусть необычного, но счастливого целого.