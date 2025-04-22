Гуру онкологии назвал популярный кулинарный ингредиент, вызывающий рак

Известный британский онколог и автор нового исследования профессор Джастин Стеббинг предупредил о потенциальной опасности широко используемого кулинарного ингредиента - линолевой кислоты, которая содержится в некоторых растительных маслах.

Британское издание Mirror рассказало об исследовании, проведенном специалистами Weill Cornell Medicine, которое показало, что этот компонент может представлять серьезную опасность для здоровья.

По словам специалистов, линолевая кислота может способствовать росту и размножению раковых клеток, что увеличивает риск развития агрессивных форм рака груди.

Линолевая кислота - это жирная кислота, которая чаще всего встречается в маслах из семян. В виде триглицерида она в значительных количествах (до 40—60 %) входит в состав многих растительных масел - например, соевого, хлопкового, софлорового, подсолнечного, кукурузного, конопляного масел, а также китового жира.

Ею ежедневно пользуются миллионы людей при приготовлении пищи. Однако теперь, согласно результатам исследования, проведенного специалистами Weill Cornell Medicine, этот компонент может представлять серьёзную опасность для здоровья.

Профессор Джастин Стеббинг, онколог и один из авторов исследования, рекомендует ограничить потребление масел с высоким содержанием линолевой кислоты, чтобы минимизировать потенциальные риски. Его поддерживает доктор Джон Бленис, ведущий автор исследования и специалист по онкологии, который отметил: