ВИДЕО Жительница Таллинна заметила в Старом городе множество машин экстренных служб: «Что-то случилось?»

Обеспокоенная жительница Таллинна прислала в редакцию Elu24 видеозапись. По ее словам, в понедельник днем, гуляя по Старому городу, она заметила несколько полицейских машин, а также машины скорой помощи и спасателей. «Почему они все здесь?» - интересуется она.
«У посольства Польши стояли три полицейские машины. Также на месте были автомобили Спасательного департамента и скорой помощи. Интересно, что здесь случилось», - написала в редакцию Elu24 жительница Таллинна, отправив видеозапись.
Представитель Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что на улице Кунинга был обнаружен чемодан. Его проверяли саперы. «Чемодан оказался пустым, опасности не было», - сказала она. Чемодан лежал на улице, у стены дома.
В начале февраля на Тартуском шоссе в центре Таллинна также был найден подозрительный чемодан. На перекрестке возле «Стокманна» движение перекрыли, а чемодан исследовал робот-сапер. Выяснилось, что внутри был кошачий корм.