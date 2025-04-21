ВИДЕО Жительница Таллинна заметила в Старом городе множество машин экстренных служб: «Что-то случилось?»

«У посольства Польши стояли три полицейские машины. Также на месте были автомобили Спасательного департамента и скорой помощи. Интересно, что здесь случилось», - написала в редакцию Elu24 жительница Таллинна, отправив видеозапись.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что на улице Кунинга был обнаружен чемодан. Его проверяли саперы. «Чемодан оказался пустым, опасности не было», - сказала она. Чемодан лежал на улице, у стены дома.