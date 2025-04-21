Идеальная женщина глазами мужчин: ученые раскрыли неожиданную правду

Исследователи из Автономного университета Мадрида провели исследование: 266 студенток оценили собственную привлекательность, после чего 44 гетеросексуальных мужчины оценивали их черно-белые фото с нейтральным выражением лица.

Основные критерии - симметрия, типичная внешность, возраст.

«Симметрия лица является важной чертой, определяющей привлекательность, когда ее воспринимают сами женщины или оценивают мужчины. Кроме того, мужчины считают особенно привлекательными женщин с юношескими чертами лица» - пояснил доктор Энрике Турьегано.

Женщины же, по словам исследователей, больше ценили женственность черт. То есть в самовосприятии акцент смещается.

Мужчины предпочитали именно «среднюю» внешность, что противоречит распространенным представлениям об идеале. Молодость также сыграла значительную роль. В эволюционном контексте это объясняется: молодое лицо - знак здоровья и фертильности.

Биологическая логика прослеживается и в желаемой фигуре:

«Окружность талии, которая составляет 70% окружности бедер, инстинктивно говорит мужчинам, что женщина здорова и способна к зачатию», - свидетельствуют результаты исследования 2024 года.