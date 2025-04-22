Видео и фото Жители Таллинна о демонтаже советского герба со здания ЦРК: «Если уж убирать, то тогда все!»

21 апреля Таллинн приступил к демонтажу советского декоративного герба с фасада Центра русской культуры по адресу бульвар Мере, 5. Жители столицы рассказали, считают ли это решение оправданным.
Недавно проведенная техническая экспертиза показала, что конструкция, вес которой составляет 2,5 тонны, не соответствует действующим требованиям безопасности и может представлять угрозу для жизни и здоровья людей, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Основываясь на результатах экспертизы, Департамент охраны памятников старины выдал разрешение на демонтаж элемента в соответствии с действующим законодательством. Ранее представители мэрии также утверждали, что столь заметная символика оккупационного режима в центре Таллинна как столицы свободной Эстонии неуместна по ценностным причинам.
В общей сложности нам удалось пообщаться перед зданием ЦРК почти с 20 горожанами, однако большинство из них отказались высказать свое мнение на камеру.
Жительница Таллинна, пожелавшая остаться анонимной
Деньги тратят зря - на пустяки, на глупости. Конечно, так делать нельзя. Это просто глупость, в голове - пустота, опилки. Поэтому и совершают такие нелепости.
Какая тут безопасность? Раздувать военную истерию - это опасно. Нужно общаться с людьми, дружить. Я не понимаю, зачем это все делают - занимаются ерундой, и все.
Житель Таллинна, пожелавший остаться анонимным
Символы нынешнего государства-агрессора действительно нужно убрать. Потому что не нужно его рекламировать.
У людей есть право на собственное мнение, и я считаю именно так. Одно дело - здания, находящиеся под охраной как памятники, другое дело - добавленные символы.
Людмила
Неоднозначный вопрос. Время ведь уже не советское - можно и убрать. Все зависит от того, где и что.
Думаю, если уж убирать, то тогда все. Но потом смотреть будет не на что!
Дмитрий Кордас
Мне кажется, в этом есть политические мотивы. Наверное, это всем понятно. Но, на мой взгляд, время, когда стоило цепляться за символику - убирать ее или сохранять - уже прошло.
Сейчас это просто памятник архитектуры. Для меня он больше не несет отсылок и аллюзий к прошлому.