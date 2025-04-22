Видео и фото Жители Таллинна о демонтаже советского герба со здания ЦРК: «Если уж убирать, то тогда все!»

Недавно проведенная техническая экспертиза показала, что конструкция, вес которой составляет 2,5 тонны, не соответствует действующим требованиям безопасности и может представлять угрозу для жизни и здоровья людей, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Основываясь на результатах экспертизы, Департамент охраны памятников старины выдал разрешение на демонтаж элемента в соответствии с действующим законодательством. Ранее представители мэрии также утверждали, что столь заметная символика оккупационного режима в центре Таллинна как столицы свободной Эстонии неуместна по ценностным причинам.

В общей сложности нам удалось пообщаться перед зданием ЦРК почти с 20 горожанами, однако большинство из них отказались высказать свое мнение на камеру.

Жительница Таллинна, пожелавшая остаться анонимной

Фото: Константин Седнев

Деньги тратят зря - на пустяки, на глупости. Конечно, так делать нельзя. Это просто глупость, в голове - пустота, опилки. Поэтому и совершают такие нелепости.

Какая тут безопасность? Раздувать военную истерию - это опасно. Нужно общаться с людьми, дружить. Я не понимаю, зачем это все делают - занимаются ерундой, и все.

Житель Таллинна, пожелавший остаться анонимным

Фото: Константин Седнев

Символы нынешнего государства-агрессора действительно нужно убрать. Потому что не нужно его рекламировать.

У людей есть право на собственное мнение, и я считаю именно так. Одно дело - здания, находящиеся под охраной как памятники, другое дело - добавленные символы.

Людмила

Людмила. Фото: Константин Седнев

Неоднозначный вопрос. Время ведь уже не советское - можно и убрать. Все зависит от того, где и что.

Думаю, если уж убирать, то тогда все. Но потом смотреть будет не на что!

Дмитрий Кордас

Дмитрий Кордас. Фото: Константин Седнев

Мне кажется, в этом есть политические мотивы. Наверное, это всем понятно. Но, на мой взгляд, время, когда стоило цепляться за символику - убирать ее или сохранять - уже прошло.