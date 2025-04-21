ВИДЕО Голливудская актриса Кристен Стюарт вышла замуж за свою избранницу

Стюарт и Мейер познакомились на съемках фильма в 2013 году. Спустя шесть лет, летом 2019 года, пара снова встретилась на праздновании дня рождения общего друга, а затем их заметили за поцелуями.

Актриса и сценаристка официально объявили о своих отношениях в октябре 2019 года, а обручились в 2021 году. В 2024 году на шоу Говарда Стерна на SiriusXM Стюарт рассказала, что 37-летняя Мейер, дочь номинированного на «Оскар» сценариста Николаса Мейера, сделала ей предложение.