ВИДЕО Голливудская актриса Кристен Стюарт вышла замуж за свою избранницу

Известная американская актриса 35-летняя Кристен Стюарт, известная по роли Беллы в «Сумерках», вышла замуж за сценаристку Дилан Мейер. Свадьба состоялась 20 апреля в узком кругу друзей в доме пары в Лос-Анджелесе, пишет Фокус.
Стюарт и Мейер познакомились на съемках фильма в 2013 году. Спустя шесть лет, летом 2019 года, пара снова встретилась на праздновании дня рождения общего друга, а затем их заметили за поцелуями.
Актриса и сценаристка официально объявили о своих отношениях в октябре 2019 года, а обручились в 2021 году. В 2024 году на шоу Говарда Стерна на SiriusXM Стюарт рассказала, что 37-летняя Мейер, дочь номинированного на «Оскар» сценариста Николаса Мейера, сделала ей предложение.
Тогда же актриса поделилась, какой видит свою идеальную свадьбу: без лишнего пафоса, с хорошей музыкой, вкусной едой и родными рядом. Как видно, ее мечта осуществилась именно так, как она хотела - искренне, по-домашнему и с любовью.