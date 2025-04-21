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ВИДЕО Голливудская актриса Кристен Стюарт вышла замуж за свою избранницу

Дилан Мейер и Кристен Стюарт.
Дилан Мейер и Кристен Стюарт. Фото: Mike Coppola

Известная американская актриса 35-летняя Кристен Стюарт, известная по роли Беллы в «Сумерках», вышла замуж за сценаристку Дилан Мейер. Свадьба состоялась 20 апреля в узком кругу друзей в доме пары в Лос-Анджелесе, пишет Фокус.

Стюарт и Мейер познакомились на съемках фильма в 2013 году. Спустя шесть лет, летом 2019 года, пара снова встретилась на праздновании дня рождения общего друга, а затем их заметили за поцелуями.

Актриса и сценаристка официально объявили о своих отношениях в октябре 2019 года, а обручились в 2021 году. В 2024 году на шоу Говарда Стерна на SiriusXM Стюарт рассказала, что 37-летняя Мейер, дочь номинированного на «Оскар» сценариста Николаса Мейера, сделала ей предложение.

Тогда же актриса поделилась, какой видит свою идеальную свадьбу: без лишнего пафоса, с хорошей музыкой, вкусной едой и родными рядом. Как видно, ее мечта осуществилась именно так, как она хотела - искренне, по-домашнему и с любовью.

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