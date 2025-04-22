ГОРОСКОП НА 22 АПРЕЛЯ У Тельцов трудный день, Водолеям не повезет

Можно наладить отношения с членами семьи, заручиться их поддержкой или получить полезный совет. Не стоит отказываться и от общения со старыми друзьями, но следует иметь в виду, что в этот день лучше принимать гостей у себя, чем наносить визиты кому бы то ни было. Возможно получение недорогих, но очень приятных подарков.

Лев

Весьма велика вероятность недомогания, поэтому стоит поберечь себя, сократить нагрузки, в том числе и профессиональные, если это позволяет ситуация на работе. Это не лучший день для проявления деловой активности, начала работы над сложными проектами. Стоит позволить событиям развиваться своим чередом, сосредоточившись на учебе, повышении квалификации или самосовершенствовании.

От близких людей вы получите поддержку, но, увы, не в той степени, в которой она вам сегодня необходима. Критика будет конструктивной, поэтому старайтесь реагировать на нее спокойно, не обижаясь на замечания, а принимая их к сведению.

Дева

Сегодня Девам будет трудно добиться успехов в важных делах – слишком велика вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств, неудачных совпадений. Старайтесь не требовать невозможного ни от себя, ни от окружающих, но не пренебрегайте выполнением повседневных обязанностей. Велика вероятность ошибок в делах, требующих постоянного внимания и полной сосредоточенности; однако ваши промахи вряд ли будут иметь сколь бы то ни было значительные последствия.