Женщина узнала об измене мужа необычным способом

Американская звезда социальных сетей Алекса Лоуси узнала об измене своего партнера не из-за скандального сообщения или случайной подсказки, а благодаря отпечаткам пальцев.
Алекса недавно поделилась своей историей в подкасте Unbothered. Она рассказала, что, вернувшись домой, заметила несколько странных вещей: баночка ее дорогого крема для лица была грязной и покрыта чужими отпечатками пальцев, кто-то воспользовался лосьоном для тела, флакон духов стоял не на своем месте, а нераскрытые упаковки были вскрыты.