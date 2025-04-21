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Женщина узнала об измене мужа необычным способом

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Американская звезда социальных сетей Алекса Лоуси узнала об измене своего партнера не из-за скандального сообщения или случайной подсказки, а благодаря отпечаткам пальцев.

Алекса недавно поделилась своей историей в подкасте Unbothered. Она рассказала, что, вернувшись домой, заметила несколько странных вещей: баночка ее дорогого крема для лица была грязной и покрыта чужими отпечатками пальцев, кто-то воспользовался лосьоном для тела, флакон духов стоял не на своем месте, а нераскрытые упаковки были вскрыты.

«Я сразу поняла, что в доме был кто-то еще, и что этот кто-то - женщина», - сказала Алекса.

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