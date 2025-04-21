Женщина узнала об измене мужа необычным способом

Алекса недавно поделилась своей историей в подкасте Unbothered. Она рассказала, что, вернувшись домой, заметила несколько странных вещей: баночка ее дорогого крема для лица была грязной и покрыта чужими отпечатками пальцев, кто-то воспользовался лосьоном для тела, флакон духов стоял не на своем месте, а нераскрытые упаковки были вскрыты.