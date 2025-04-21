В ТРИ РАЗА ДЕШЕВЛЕ Силламяэский пивзавод ищет нового владельца: желающие уже были...

«Трудно сказать, что будет дальше, сейчас мы продолжаем работать как обычно, а там посмотрим», - говорит представитель предприятия. Если около десяти лет назад завод был продан за 1,7 миллионов евро, то сейчас ему ищут нового владельца за 640 тысяч евро.
На сайте City24.ee размещено объявление о продаже: ищут нового владельца для производственных помещений Силламяэского пивзавода. За 640 тысяч евро покупатель получит и недвижимость общей площадью 1583,2 квадратных метра (в том числе склад и производственные помещения), и участок земли размером 3172 квадратных метра.