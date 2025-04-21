В ТРИ РАЗА ДЕШЕВЛЕ Силламяэский пивзавод ищет нового владельца: желающие уже были...

«Трудно сказать, что будет дальше, сейчас мы продолжаем работать как обычно, а там посмотрим», - говорит представитель предприятия. Если около десяти лет назад завод был продан за ​1,7 миллионов евро, то сейчас ему ищут нового владельца за 640 тысяч евро.