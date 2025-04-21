Женское здоровье начинается с осознания того, как работает тело и какие у него потребности. Один из важнейших способов - регулярные визиты к гинекологу. Но как часто надо ходить на осмотр к врачу? Как подготовиться к приему и при каких симптомах обязательно стоит обратиться за помощью?