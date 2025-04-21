УБЫТОК 100 000 ЕВРО Владелец ресторана, окна которого разбили, разочарован работой полиции

Владелец ресторана Стен-Эрик Янтсон предположил, что нападение на заведение было умышленным. «Я не верю, что какой-то хулиган просто так решил посмотреть, как разбиваются окна. Это однозначно вандализм, направленный против нас». Размер ущерба он оценивает примерно в 100 000 евро.

Однако днем в понедельник, когда с момента происшествия прошло почти четыре дня, ситуация, по словам Янтсона, совсем не сдвинулась с мертвой точки. По его словам, еще в пятницу он получил ряд наводок на одного конкретного человека, который, по утверждениям очевидцев, причастен к произошедшему.