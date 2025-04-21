УБЫТОК 100 000 ЕВРО Владелец ресторана, окна которого разбили, разочарован работой полиции

В пятницу утром у ресторанов Pomo и Kompu, находящихся в павильоне парка Таммсааре в Таллинне, открылась печальная картина - ночью выбили десять окон. «Темп работы полиции совершенно неправильный», - сказал владелец заведений.
Владелец ресторана Стен-Эрик Янтсон предположил, что нападение на заведение было умышленным. «Я не верю, что какой-то хулиган просто так решил посмотреть, как разбиваются окна. Это однозначно вандализм, направленный против нас». Размер ущерба он оценивает примерно в 100 000 евро.