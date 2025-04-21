Неожиданное решение Кейт Миддлтон встревожило британцев

Кейт Миддлтон, которая в прошлом году пропустила мероприятия из-за лечения рака, в этот раз немало встревожила поклонников своим отсутствием, пишет Mirror. Британцы начали переживать, все ли в порядке со здоровьем Кейт, и не выдумана ли официальная причина неявки известной пары на службу.

На службе в в часовне Святого Георгия были король Чарльз и королева Камилла, принцесса Анна и герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци, сын герцога и герцогини Эдинбургских Джеймс - граф Уэссекский, принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк. Появился на публике и скандальный принц Эндрю со своей бывшей женой Сарой Фергюсон.Ни принц Уильям, ни Кейт Миддлтон, ни их трое детей Сандрингем не посетили.

По информации источника, будущие король и королева не присутствовали, поскольку они проводят выходные с детьми в Норфолке: «Принц Уильям сообщил королю о своем намерении пропустить ежегодную встречу, чтобы насладиться более продолжительным временем как семья на Пасху. Они решили провести время вместе как семья, прежде чем дети вернутся в школу».

Король согласился, чтобы пара провела пасхальные каникулы со своей семьей.

Ранее на этой неделе принцесса Кэтрин рассказала, что она испытывает «глубокое духовное и интенсивное эмоциональное воссоединение», проводя время на природе, что дает ей «чувство покоя» в «очень суетливом мире».