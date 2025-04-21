Исчезновение и смерть Грейслинн: что произошло с 6-летней девочкой во дворе ее дома?

В США шестилетнюю девочку нашли мертвой недалеко от ее дома всего через несколько часов после того, как она была объявлена пропавшей. Расследование продолжается, но семье теперь предстоит смириться с очередной трагической утратой.
По словам семьи Грейслинн Вики, в воскресенье, 13 апреля, около 12 часов дня девочка вышла поиграть во двор перед своим домом, а потом неожиданно исчезла. Об этом сообщают правоохранительные органы округа Харрисон в своем пресс-релизе.
Власти искали Грейслинн несколько часов, и в конечном итоге, около 18:00, она была найдена мертвой недалеко от своего дома, пишет People.
На следующий день шериф округа Харрисон Мэтт Хейли обратился к общественности, прокомментировав слухи, распространяющиеся в социальных сетях. «На данный момент никто не арестован, и пока слишком рано говорить, было ли совершено преступление», - заявил Хейли в понедельник, 14 апреля, сообщает Biloxi Sun Herald. По данным издания, в тот же день должна была состояться аутопсия.
Смерть Грейслинн стала страшным ударом для ее семьи, так как это не первая трагедия в их жизни.
В марте 2024 года 13-летняя сестра Грейслинн, Виктория, погибла в ДТП, ранее сообщал Biloxi Sun Herald. А в июле 2021 года умер брат Грейслинн, Ларри Харт, в возрасте 17 лет. По данным Biloxi Sun Herald, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.
💔6-Year-Old Gracelyn Vick Found Dead in Saucier, Mississippi— 🇺🇸White Raven🇺🇸 (@White_Raven9515) April 14, 2025
On Sunday, April 13, 2025, 6-year-old Gracelyn "Gracie" Vick was reported missing from her home in Saucier, Mississippi, around noon. She was last seen playing in her front yard near F Taylor Road and Saucier Fairley… pic.twitter.com/MqIrzRWOgi