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Исчезновение и смерть Грейслинн: что произошло с 6-летней девочкой во дворе ее дома?

Грейслинн Вики. Скриншот из видео.
Грейслинн Вики. Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis videost/ X

В США шестилетнюю девочку нашли мертвой недалеко от ее дома всего через несколько часов после того, как она была объявлена пропавшей. Расследование продолжается, но семье теперь предстоит смириться с очередной трагической утратой.

По словам семьи Грейслинн Вики, в воскресенье, 13 апреля, около 12 часов дня девочка вышла поиграть во двор перед своим домом, а потом неожиданно исчезла. Об этом сообщают правоохранительные органы округа Харрисон в своем пресс-релизе.

Власти искали Грейслинн несколько часов, и в конечном итоге, около 18:00, она была найдена мертвой недалеко от своего дома, пишет People.

На следующий день шериф округа Харрисон Мэтт Хейли обратился к общественности, прокомментировав слухи, распространяющиеся в социальных сетях. «На данный момент никто не арестован, и пока слишком рано говорить, было ли совершено преступление», - заявил Хейли в понедельник, 14 апреля, сообщает Biloxi Sun Herald. По данным издания, в тот же день должна была состояться аутопсия.

Смерть Грейслинн стала страшным ударом для ее семьи, так как это не первая трагедия в их жизни. 

В марте 2024 года 13-летняя сестра Грейслинн, Виктория, погибла в ДТП, ранее сообщал Biloxi Sun Herald. А в июле 2021 года умер брат Грейслинн, Ларри Харт, в возрасте 17 лет. По данным Biloxi Sun Herald, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

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