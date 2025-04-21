Исчезновение и смерть Грейслинн: что произошло с 6-летней девочкой во дворе ее дома?

По словам семьи Грейслинн Вики, в воскресенье, 13 апреля, около 12 часов дня девочка вышла поиграть во двор перед своим домом, а потом неожиданно исчезла. Об этом сообщают правоохранительные органы округа Харрисон в своем пресс-релизе.

Власти искали Грейслинн несколько часов, и в конечном итоге, около 18:00, она была найдена мертвой недалеко от своего дома, пишет People.

На следующий день шериф округа Харрисон Мэтт Хейли обратился к общественности, прокомментировав слухи, распространяющиеся в социальных сетях. «На данный момент никто не арестован, и пока слишком рано говорить, было ли совершено преступление», - заявил Хейли в понедельник, 14 апреля, сообщает Biloxi Sun Herald. По данным издания, в тот же день должна была состояться аутопсия.

Смерть Грейслинн стала страшным ударом для ее семьи, так как это не первая трагедия в их жизни.

В марте 2024 года 13-летняя сестра Грейслинн, Виктория, погибла в ДТП, ранее сообщал Biloxi Sun Herald. А в июле 2021 года умер брат Грейслинн, Ларри Харт, в возрасте 17 лет. По данным Biloxi Sun Herald, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.