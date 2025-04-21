ГАЛЕРЕЯ Александр Васильев получил неожиданный подарок на выступлении в Таллинне

Выйдя на сцену, Васильев сразу предупредил: встреча продлится не менее трех часов. Так и получилось - за это время зрители успели перенестись в «русский» Харбин, Берлин, Константинополь 1920-30-х годов и, конечно же, в Париж. С присущей ему харизмой лектор рассказал об истории русских домов моды, основанных представителями аристократических семей - Юсуповыми, княгинями Трубецкой и Оболенской, Великой княгиней Марией Павловной Романовой. Он также поведал о судьбах русских красавиц-манекенщиц и продемонстрировал работы выдающихся художников и дизайнеров той эпохи.

Зрители были в восторге - никто не заметил, как пролетело время. В финале вечера Александра Васильева буквально завалили цветами. После лекции он устроил автограф-сессию и с удовольствием фотографировался с поклонницами.

Удивила в этот вечер таллиннский дизайнер Анастасия Балак - она преподнесла историку моды плавки собственного бренда, вызвав неподдельный восторг маэстро.

Очередная встреча с Александром Васильевым запомнится надолго, и не только благодаря богатому историческому материалу, но и живой, теплой атмосфере, которую он неизменно привозит с собой.