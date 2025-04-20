Молодая избранница Венсана Касселя выложила фото в мини-бикини на яхте

28-летняя Нара Баптиста снялась в черном крошечном бикини во время отдыха на яхте. Модель была запечатлена с собранными волосами и без косметики на фоне горы.

Фото: instagram.com/narahbaptista

В январе манекенщица впервые стала матерью. У Нары Баптисты и Венсана Касселя родился сын. Мальчику дали имя Каэтано. О пополнении в семье актер рассказал в Instagram.

Позже Нара Баптиста в личном блоге высказалась о трудностях послеродового периода.

«Прекрасное напоминание, что я не должна забывать о себе. Я все еще та же женщина - во мне есть эта яркая энергия. Должна признать, временами я чувствую себя разбитой и пребываю в меланхолии. Но я благодарна, что медленно, но уверенно нахожу дорогу обратно к себе», - написала девушка Касселя.

У артиста есть также двое детей от коллеги Моники Беллуччи: 20-летняя Дева и 14-летняя Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных заявлений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом.