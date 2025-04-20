Туристы рассказали, почему никогда не вернутся в живописный Гибралтар

Издание приводит рассказ женщины, которая после посещения этого места зареклась когда-либо туда возвращаться. Дело в том, что Гибралтар является единственным местом в Европе, где встречаются обезьяны в дикой природе. А именно - на знаменитой Гибралтарской скале, откуда открывается великолепный вид.

Испанка Мария Канова испытала на себе, насколько непредсказуемыми могут быть гибралтарские макаки. В вирусном видео TikTok женщина попыталась подарить обезьяне пластиковую бутылку с водой. Однако она быстро стала центром внимания, когда к делу подключились несколько макак. Одна из них прыгнула Марии на спину и начала дергать за волосы.

Среди хаоса можно было услышать, как она умоляла о помощи, призывая своего спутника, снять с нее обезьяну.

Видео стало вирусным - некоторые зрители посмеялись над неурядицами Марии. Но другие воспользовались случаем, чтобы предупредить будущих посетителей Гибралтара о поведении тамошних макак. Один из комментаторов отметил, что местное правительство еще и защищает этих животных, поэтому самооборона может оказаться преступлением.

«Я был там ребенком, и я больше не вернусь. Мне это кажется очень опасным, и если они укусят, они будут бить вас как сумасшедшие», - сказал один из комментаторов.