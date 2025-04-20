Известная певица о своей спутнице Кармен: приятно, когда дома есть человек, который по-настоящему вдохновляет тебя

26-летняя исполнительница рассказала утром в воскресенье в эфире ETV, что выходящий альбом имеет для нее особое значение. «Это очень важный для меня альбом с важным посланием. Я писала его два года, и за это время прошла определенный путь, чтобы прийти к этой музыке».