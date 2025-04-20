Известная певица о своей спутнице Кармен: приятно, когда дома есть человек, который по-настоящему вдохновляет тебя

Певица Ингер на следующей неделе выпускает свой первый альбом на эстонском языке - Armastatuna. «За эти годы я научилась любить своих близких, саму себя и вообще поняла, что такое любовь и в каких формах она бывает», - рассказала артистка в программе Hommik Anuga.
26-летняя исполнительница рассказала утром в воскресенье в эфире ETV, что выходящий альбом имеет для нее особое значение. «Это очень важный для меня альбом с важным посланием. Я писала его два года, и за это время прошла определенный путь, чтобы прийти к этой музыке».