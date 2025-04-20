Умерла певица, которая выступала на Евровидении: она покорила всех своим великолепным голосом

Певица Клода Роджерс, которая представляла Великобританию на Евровидении в 1971 году с песней Jack in the Box, ушла из жизни в возрасте семидесяти восьми лет.

Она продолжала выступать в телепередачах и театральных постановках, в том числе в известных мюзиклах в лондонском Уэст-Энде, таких как Pump Boys and Dinettes и Blood Brothers.

Сын Роджерс, Сэм Сорби, опубликовал заявление на Facebook, в котором подтвердил кончину матери после трех лет борьбы с тяжелой болезнью.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что моя дорогая, прекрасная мама Клода, к сожалению, ушла из жизни после трехлетней борьбы с тяжелой болезнью. - написал он, - Вчера она ушла спокойно, в окружении семьи в Кобхэме».

«У мамы была невероятная жизнь, наполненная любовью и счастьем, огромная карьера артистки, путешествия по миру, преданность двум сыновьям и поддержка всей семьи».

«Жизнь без мамы больше не будет прежней, но теперь она наконец может обрести покой рядом с папой, бабушкой и дедушкой. Мы все очень любим и невероятно скучаем по ней», - завершил сын свое сообщение.

Родившаяся в 1947 году в Уорренпойнте, графство Даун, Роджерс начала свою певческую карьеру в подростковом возрасте и быстро стала одной из центральных фигур британских музыкальных телешоу. Она также снималась в музыкальных фильмах, таких как Just For Fun и It’s All Over Town.

Синглы Come Back and Shake Me и Goodnight Midnight сделали ее самой продаваемой британской исполнительницей 1969 года по количеству проданных пластинок. Вскоре после этого она застраховала свой голос на миллион фунтов и была объявлена представительницей Великобритании на Евровидении-1971 в Дублине.

Поскольку Роджерс была католичкой из Северной Ирландии, она стала объектом угроз похищения со стороны ИРА, считавших ее предательницей из-за участия в конкурсе от Великобритании.