Умерла певица, которая выступала на Евровидении: она покорила всех своим великолепным голосом

Родившаяся в 1947 году в Уорренпойнте, графство Даун, Роджерс начала свою певческую карьеру в подростковом возрасте и быстро стала одной из центральных фигур британских музыкальных телешоу. Она также снималась в музыкальных фильмах, таких как Just For Fun и It’s All Over Town.

Синглы Come Back and Shake Me и Goodnight Midnight сделали ее самой продаваемой британской исполнительницей 1969 года по количеству проданных пластинок. Вскоре после этого она застраховала свой голос на миллион фунтов и была объявлена представительницей Великобритании на Евровидении-1971 в Дублине.

После «Евровидения» песня Jack in the Box заняла четвертое место в британском хит-параде синглов. Роджерс продолжала оставаться востребованной на телевидении, выступая в таких программах, как Sunday Night at the Palladium, The Morecambe and Wise Show и The Two Ronnies.