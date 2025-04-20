ВИДЕО Максим Галкин обратился к подписчикам и продемонстрировал отличное знание украинского языка

Артист, который уже более трех лет публично высказывается против войны и осуждает нападение России на Украину, на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение. Его он начал с поздравлений, а также вспомнил историю этого праздника.

«Мои дорогие подписчики, православные католики и все христиане, поздравляю со светлым праздником Пасхи. Пасха - это победа Божьей любви над грехом и неверием. Великий праздник для всех, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. В этот солнечный день желаю вам мира, спокойствия, обретения настоящей свободы», - сказал Галкин на русском.

После этого знаменитость неожиданно перешел на украинский. Он обратился на нашем языке к фанатам и также адресовал им наилучшие пожелания, главным из которых было пожелание мира. Муж российской певицы Аллы Пугачевой в очередной раз продемонстрировал свою поддержку украинцам, а также успел и похвастаться знанием украинского языка. Как известно, он детально изучает наш язык и даже занимается с репетитором.