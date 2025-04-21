ГОРОСКОП НА 21 АПРЕЛЯ У Овнов благоприятный день, а Весам нежелательны поездки

Лев

Добиться успеха помогут спокойствие и трезвая оценка своих возможностей. Профессиональные перспективы очень хороши, причем карьерному росту способствуют не только ваши деловые качества и опыт, но и умение находить общий язык с разными людьми и чувствовать себя комфортно в любой обстановке. Самые важные победы смогут одержать те, кто умеет не проявлять эмоций, держать в тайне свои смелые замыслы.

День благоприятен для решения возникающих в личной жизни проблем. В прошлом остаются конфликты и ссоры; люди, не подходящие друг другу, сегодня, вероятно, примут решение о расставании, и уже несколько дней спустя поймут, что оно было верным.

Дева

День необычный. С одной стороны, он не лишен влияния негативных тенденций, с другой – у вас есть возможность любое событие обернуть себе на пользу, проявив немного изобретательности. Не бойтесь двусмысленных ситуаций – даже в них вы сможете показать себя с лучшей стороны, что наверняка будет замечено влиятельными особами. Можно добиться значительных успехов в изучении иностранных языков и сложных ремесел.

Развлечения обещают быть разнообразными и приятными. Вы будете желанным гостем в любой компании, но особенно высоко вас ценят близкие люди – а это очень приятно. Можно укрепить свои позиции в личных отношениях, добиться благосклонности особенно симпатичной вам особы.

Весы