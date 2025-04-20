Руководитель теологического факультета Тартуского университета: Иисуса можно воспринимать как панка или хипстера своей эпохи

Каро 20 апреля утром отметил, что Христос воскрес, и для христиан это радостный праздник. «Для большинства эстонцев, вероятно, сегодня не праздник Воскресения, а день яйца, и это тоже вполне нормально... Это обряд, выросший из христианской традиции. Но по сути дела, да, для всего христианского мира это должно быть самым важным событием года».