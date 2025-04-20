Что нужно добавлять к кофе, чтобы не стареть – новый тренд здорового питания

Нутрициолог-натуропат Джессика Шанд объясняет, что коллаген является ключевым строительным белком для всех тканей тела, действуя как своеобразный «клей», соединяющий кожу, мышцы, кости, ногти, волосы и даже стенки кишечника.

Она часто рекомендует коллаген своим клиенткам, особенно в период перименопаузы и менопаузы, когда уровень эстрогена естественным образом снижается, ведь коллаген может поддерживать здоровье кожи, а также облегчать боли в суставах и мышцах.

Многие волнуются, изменит ли коллаген вкус кофе

Джессика Шанд уверяет, что у коллагена нет выраженного вкуса. Единственная особенность - это текстура. В зависимости от количества добавленного порошка, напиток нужно тщательно размешивать в течение минуты-двух во избежание образования комочков.

Можно ли считать коллаген полноценным источником белка

Хотя коллаген и является белком, нутрициология советует не рассматривать его как замену традиционным белковым продуктам, таким как мясо или рыба. Эти продукты являются, прежде всего, источником нежирного белка, тогда как коллаген - это концентрированный источник специфического типа белка, содержащийся в соединительных тканях.

Поэтому если вы тщательно следите за потреблением белка, коллаген следует рассматривать как дополнительный источник, полезный для кожи, суставов и мышц, но не как основу рациона, поскольку он не содержит всех незаменимых аминокислот, необходимых для полноценного синтеза мышц.

Как выбрать качественный коллаген

Джессика Шанд советует обращать внимание на несколько важных моментов.

При выборе морского коллагена ищите отметку «чистый гидролизованный коллаген», что свидетельствует о его ответственном происхождении.

Если вы выбираете самый распространенный бычий коллаген, лучше предпочесть вариант «выращенный травой», чтобы избежать гормонов, антибиотиков и других нежелательных добавок.