«Вы получите то, что заслужили»: Глоба назвал знаки Зодиака, для которых ближайшие месяцы станут настоящим ужасом

Астролог Павел Глоба представил свой прогноз на год Рыси (с 21 марта) согласно древнему Персидскому календарю.
Прогноз для рожденных в год: Белого Медведя (1963, 1995) и Павлина (1959, 1991): Этот год станет временем принятия ключевых решений, которые могут значительно повлиять на жизнь. Это период поиска идеалов, получения творческого вдохновения и возникновения заметных карьерных изменений.
Рыси (1961, 1993): Год будет наполнен трансформациями. Важно завершить старые проекты и исправить допущенные ошибки, чтобы открыть новые горизонты для развития. «Многие, кто родился в год Рыси, в этом году увидят плоды своих усилий и смогут разобраться в своей истинной сущности», - отметил Павел Глоба.
Астролог рекомендует не зацикливаться на устаревших ценностях и стремиться к духовному развитию. Каждый человек способен изменить свою судьбу, главное - не бояться идти навстречу новым возможностям.