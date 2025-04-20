«Вы получите то, что заслужили»: Глоба назвал знаки Зодиака, для которых ближайшие месяцы станут настоящим ужасом

Прогноз для рожденных в год: Белого Медведя (1963, 1995) и Павлина (1959, 1991): Этот год станет временем принятия ключевых решений, которые могут значительно повлиять на жизнь. Это период поиска идеалов, получения творческого вдохновения и возникновения заметных карьерных изменений.

Рыси (1961, 1993): Год будет наполнен трансформациями. Важно завершить старые проекты и исправить допущенные ошибки, чтобы открыть новые горизонты для развития. «Многие, кто родился в год Рыси, в этом году увидят плоды своих усилий и смогут разобраться в своей истинной сущности», - отметил Павел Глоба.