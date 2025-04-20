Названа причина, по которой люди раньше выглядели старше, чем сейчас

Не важно, смотрите ли вы старые фотографии или фильмы восьмидесятых годов, часто бросается в глаза одно: люди выглядят старше своего возраста. И это касается не только отдельных людей, которые в тридцать лет выглядели на пятьдесят - такое впечатление складывается о целом поколении. Но почему?
Ответ кроется в феномене, который называют ретроспективным старением. Как объясняет коуч и публичный спикер Майкл Стивенс, это искаженное восприятие, из-за которого люди из прошлого кажутся старше, чем они были на самом деле. Прежде всего это визуальная иллюзия, связанная с тем, какую одежду, прически и макияж носили люди раньше - наш мозг ассоциирует эти элементы с пожилым возрастом.