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«Никто не беспокоил»: женщина, которая продает квартиру в Таллинне, нашла способ, как отпугнуть маклеров

Фото статьи
Фото: KV.EE

Давно известно, что фраза «маклерам просьба не беспокоить» в объявлении о продаже недвижимости малоэффективна. Они все равно звонят - и часто не один раз. Однако одна женщина, которая продает маленькую квартиру в Каламая, дополнила эту фразу своим условием, и до сих пор ни один маклер с ней не связался.

Несколько дней назад на портале недвижимости KV.EE появилось объявление о продаже небольшого, 16,9-метрового жилья по адресу: улица Ристику, 87, в микрорайоне Каламая. В объявлении, помимо прочего, указано, что дом недавно отремонтирован, а к предложению прилагается и кладовая в подвале.

В конце объявления крупными буквами написано: «ВНИМАНИЕ! Маклерам не беспокоить. В случае нарушения этого требования маклер автоматически соглашается получить счет в сто евро за звонок».

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