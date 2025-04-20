«Никто не беспокоил»: женщина, которая продает квартиру в Таллинне, нашла способ, как отпугнуть маклеров

Давно известно, что фраза «маклерам просьба не беспокоить» в объявлении о продаже недвижимости малоэффективна. Они все равно звонят - и часто не один раз. Однако одна женщина, которая продает маленькую квартиру в Каламая, дополнила эту фразу своим условием, и до сих пор ни один маклер с ней не связался.
Несколько дней назад на портале недвижимости KV.EE появилось объявление о продаже небольшого, 16,9-метрового жилья по адресу: улица Ристику, 87, в микрорайоне Каламая. В объявлении, помимо прочего, указано, что дом недавно отремонтирован, а к предложению прилагается и кладовая в подвале.