Полет принял неожиданный оборот: пассажир укусил стюардессу – полиции пришлось вмешаться

Экипаж пытался урегулировать ситуацию, однако мужчина стал агрессивным и укусил одного из членов экипажа. Один из пассажиров снял происходящее на видео: на кадрах видно, как сотрудники полиции выносят мужчину из самолета, держа его за руки и ноги. В ролике заметны только ноги нарушителя, когда его уносят по проходу.