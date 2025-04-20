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Полет принял неожиданный оборот: пассажир укусил стюардессу – полиции пришлось вмешаться

Фото статьи
Фото: Mikhail Starodubov / Shutterstock

Полет из Японии на Тайвань принял неожиданный оборот, когда один из пассажиров напал на стюардессу и был выведен из самолета сотрудниками службы безопасности. Инцидент произошел вскоре после посадки, когда мужчина отказался сесть, вызвав панику среди других пассажиров.

Экипаж пытался урегулировать ситуацию, однако мужчина стал агрессивным и укусил одного из членов экипажа. Один из пассажиров снял происходящее на видео: на кадрах видно, как сотрудники полиции выносят мужчину из самолета, держа его за руки и ноги. В ролике заметны только ноги нарушителя, когда его уносят по проходу.

Личность пассажира не раскрывается, обстоятельства происшествия выясняются.

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