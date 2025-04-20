Названы вещи в ручной клади, с которыми вас могут не пустить на борт самолета

Эксперты по путешествиям из фирмы Fulton Umbrellas опубликовали список из восьми вещей, которые не стоит брать с собой на борт, чтобы избежать неприятностей, сообщает Daily Express.

Спортивный инвентарь

Ракетки для тенниса или кии для снукера можно пронести с соброй в ручной клади. Но, как отметили эксперты, все, что является громоздким или может нанести травму, например биты для крикета, клюшки для гольфа или дротики, следует сдать в багажное отделение.

Дроны

На эти устройства распространяются те же правила, что и на другое электронное оборудование, способное удерживать заряд. Если в дроне используется литий-ионный аккумулятор емкостью от 100 Вт/ч до 160 Вт/ч, то его могут разрешить провозить в ручной клади.

Если вам необходимо упаковать дрон в багажное отделение, эксперты рекомендуют убедиться, что он полностью выключен. Его нужно держать вдали от аэрозолей, духов и легковоспламеняющихся предметов.

Мягкий сыр

По словам экспертов, мягкие сыры, такие как бри или камамбер, запрещены к провозу. К этому списку также присоединяются джемы, соусы, чатни, антипасто (традиционные итальянские закуски - прим.ред) или оливки в масле. Все это служба безопасности аэропорта считает «жидкостями», и их следует сдавать в багаж, если они превышают допустимый лимит.