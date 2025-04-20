ФОТО «Сможет прокормить папу и маму»: сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой научился добывать себе еду​

В частности, в социальной сети Максим Галкин показал, как научил 11-летнего сына Гарри ловить рыбу.

На фото Гарри стоит в бежевой футболке и бордовой шапке. Мальчик держит в руках огромную рыбу - крупноротого окуня. Судя по всему, Гарри сам поймал его и очень гордится своим успехом.

«Вчерашний улов!», - подписал публикацию в соцсетях Галкин.

Подписчики шоумена удивились, как вырос сын знаменитостей. Некоторые подчеркнули, что Гарри уже выглядит как современный подросток, а другие пошутили над уловом мальчика.