ФОТО «Сможет прокормить папу и маму»: сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой научился добывать себе еду​

Со дня рождения Аллы Пугачевой, который певица отмечала в Греции, прошло всего несколько дней, а непоседливая семья уже занялась не менее интересным занятием - рыбалкой, пишет Fakty.
В частности, в социальной сети Максим Галкин показал, как научил 11-летнего сына Гарри ловить рыбу.
На фото Гарри стоит в бежевой футболке и бордовой шапке. Мальчик держит в руках огромную рыбу - крупноротого окуня. Судя по всему, Гарри сам поймал его и очень гордится своим успехом.
«Вчерашний улов!», - подписал публикацию в соцсетях Галкин.
Подписчики шоумена удивились, как вырос сын знаменитостей. Некоторые подчеркнули, что Гарри уже выглядит как современный подросток, а другие пошутили над уловом мальчика.
«Ну все, папа и мама могут быть спокойны! С голоду не умрут, вырастили мальчика-добывателя»; «Сможет прокормить папу и маму», «Дети Пугачевой добывают еду сами»; «Ну и рыбалка», - подчеркнули они.