«Христос Воскресе!» - поприветствовал собравшихся священнослужитель. «Воистину Воскресе!» - прозвучал многоголосый ответ прихожан. Встретить праздник в храме к полуночи пришло множество людей. Несмотря на хмурое с вечера небо, дождь начался лишь после крестного хода, когда верующие уже вернулись в храм к продолжению молитв.

Впрочем, в ласнамяэский храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» люди шли с самого утра. Они несли куличи и яйца, чтобы освятить их перед Пасхой.

В 2025 году православная Пасха, как и католическая, пришлась на 20 апреля. Этот праздник символизирует победу жизни над смертью и является главным торжеством церковного календаря. Пасхальные службы проходят в особенно радостной атмосфере, а уже на следующий день начинается Светлая седмица - время встреч с крестными, близкими и друзьями.