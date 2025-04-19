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Экс-солистка группы «Время и Стекло» рассказала о проблемах со здоровьем​: «Не могу встать с кровати»

Надя Дорофеева.
Надя Дорофеева. Фото: Review News/Shutterstock

Украинская певица Надя Дорофеева 18 апреля в Telegram пожаловалась на проблемы со здоровьем, пишет Гордон.

«Сегодня должен был быть рабочий творческий день, но мигрень все наломала. Тупо не могу встать с кровати. Смогла провести парочку онлайн-встреч лежа, и все. Ненавижу болеть», - написала она.​​

По словам Дорофеевой, причиной головных болей могло быть то, что после сольного концерта во Дворце спорта в Киеве, который состоялся 12 апреля, она почти не отдыхала.

«Возможно, это закономерно», - предположила она.

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