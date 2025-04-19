Экс-солистка группы «Время и Стекло» рассказала о проблемах со здоровьем​: «Не могу встать с кровати»

«Сегодня должен был быть рабочий творческий день, но мигрень все наломала. Тупо не могу встать с кровати. Смогла провести парочку онлайн-встреч лежа, и все. Ненавижу болеть», - написала она.​​

По словам Дорофеевой, причиной головных болей могло быть то, что после сольного концерта во Дворце спорта в Киеве, который состоялся 12 апреля, она почти не отдыхала.