ФОТО Смотрите, как Вера Брежнева с дочерью отдыхает на самом популярном фестивале Coachella

43-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» показала в соцсетях, как проводит время на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии в компании 24-летней дочери Сони.
«Чувствуете этот вайб?» - подписала кадры бывшая жена Константина Меладзе, которую подозревают в романе с 28-летним манекенщиком Иваном Козаком.
Напомним, что в 2023 году Вера Брежнева объявила о разводе с продюсером Константином Меладзе. Пара была в браке восемь лет и после начала полномасштабного вторжения уехали из России.
Певица воспитывает двух взрослых дочерей: старшую Соню от украинского чиновника Виталия Войченко и 14-летнюю Сару от бывшего мужа Михаила Кипермана. Сейчас Брежнева, предположительно, проживает в Париже.